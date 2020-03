Интерферон альфа-2b (Interferonum alpha-2b)

Способ применения и дозы:

Вводят внутривенно или подкожно. Доза устанавливается индивидуально в зависимости от диагноза и индивидуальных показателей больного.

Подкожное введение в дозе 0,5-1 мкг/кг 1 раз в неделю в течение 6 месяцев. Дозу подбирают с учетом предполагаемой эффективности и безопасности. Если через 6 месяцев происходит элиминация РНК вируса из сыворотки, то лечение продолжают до одного года. Если во время лечения возникают нежелательные реакции, то дозу снижают в 2 раза. При сохранении нежелательных эффектов или их повторном возникновении после изменения дозы лечение прекращают. Снижать дозу также рекомендуют при уменьшении числа нейтрофилов менее 0,75×109/л или количества тромбоцитов менее 50×109/л. Терапию прекращают при снижении числа нейтрофилов менее 0,5×109/л или тромбоцитов - менее 25×109/л. При выраженном нарушении функций почек (клиренс менее 50 мл/мин) больные должны находиться под постоянным наблюдением. При необходимости недельную дозу препарата снижают. Изменение дозы с учетом возраста не требуется. Приготовление раствора: порошкообразное содержимое флакона растворяют в 0,7 мл воды для инъекций, флакон осторожно встряхивают до полного растворения порошка. Готовый раствор следует осмотреть перед введением; в случае изменения цвета использовать его не следует. Для введения используют до 0,5 мл раствора, остатки утилизируют.

Для лечения гриппа и ОРВИ - аэрозоль для местного применения 100 000 ME, вводят 7 раз в день, через каждые 2 часа (суточная доза - до 20 000 ME) в первые два дня заболевания, затем 3 раза в день (суточная доза- до 10 000 ME) в течение пяти дней или до полного исчезновения симптомов заболевания.

Интерферонотерапия проводится на фоне традиционной симптоматической терапии, включающей применение нестероидных противовоспалительных препаратов (парацетамол, ацетилсалициловая кислота) при повышении температуры выше 38,5 °С, антигистаминных препаратов (диазолин, супрастин, тавегил), противокашлевых средств (коделак), муколитических препаратов (микстура от кашля, бромгексин), общеукрепляющих средств (глюконат кальция, витамины).