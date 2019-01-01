 

Интерферон альфа-2b (Interferonum alpha-2b)

Фармакодинамика Фармакокинетика Показания С осторожностью Противопоказания Способ применения и дозы Побочные эффекты
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Клинико-фармакологическая группа:  

Интерфероны

Противовирусные средства (за исключением ВИЧ)

Входит в состав препаратов
  • Альтевир®
    раствор для инъекций 
    ФАРМАПАРК, ООО     Россия
  • Альфарона®
    лиофилизат назал. 
    НПП ФАРМАКЛОН, ООО     Россия
  • Бинноферон альфа®
    раствор в/в п/к 
    БИННОФАРМ, АО     Россия
  • Виферон®
    суппозитории рект. 
    ФЕРОН, ООО     Россия
  • Виферон®
    мазь наружно местно 
    ФЕРОН, ООО     Россия
  • Гиаферон
    суппозитории рект. вагин. 
    ВИТАФАРМА ФИРМА, ЗАО     Россия
  • Гриппферон®
    спрей назал. 
    ФИРН М, ЗАО     Россия
  • Гриппферон®
    капли назал. 
    ФИРН М, ЗАО     Россия
  • Интерфераль®
    аэрозоль местно 
    ГосНИИ ОЧБ ФМБА, ФГУП     Россия
  • Интерфераль®
    лиофилизат для инъекций 
    ГосНИИ ОЧБ ФМБА, ФГУП     Россия
  • Интрон® А
    раствор в/в п/к 
    Шеринг-Плау Лабо Н.В.     Бельгия
  • Лайфферон®
    лиофилизат в/м д/глаз с/коньюк. 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Лайфферон
    лиофилизат в/м д/глаз с/коньюк. 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Лайфферон®
    раствор в/м д/глаз с/коньюк. 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Реальдирон®
    лиофилизат в/м п/к 
    Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.     Израиль
  • Реальдирон®
    лиофилизат в/м п/к 
    Тева Фармацевтические Предприятия Лтд.     Израиль
  • Реаферон-ЕС
    лиофилизат местно для инъекций 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Реаферон-ЕС-Липинт
    лиофилизатсуспензия внутрь 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Реаферон-ЕС-Липинт
    лиофилизатсуспензия внутрь 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
  • Реаферон-Липинт®
    капсулы внутрь 
    ВЕКТОР-МЕДИКА, ЗАО     Россия
    • Входит в перечень (Распоряжение Правительства РФ № 2782-р от 30.12.2014):

    ЖНВЛП

    ОНЛС

    АТХ:

    L.03.A.B.05   Интерферон альфа-2b

    Фармакодинамика:

    Интерферон. Представляет собой высокоочищенный рекомбинантный протеин с молекулярной массой 19 300 дальтон. Получен из клона Escherichia coli путем гибридизации плазмид бактерий с геном человеческих лейкоцитов, кодирующим синтез интерферона. В отличие от интерферона альфа-2а имеет аргинин в положении 23.

    Оказывает противовирусное действие, которое обусловлено взаимодействием со специфическими мембранными рецепторами и индукцией синтеза РНК и, в конечном счете, белков. Последние, в свою очередь, препятствуют нормальной репродукции вируса или его высвобождению.

    Обладает иммуномодулирующей активностью, которая связана с активацией фагоцитоза, стимуляцией образования антител и лимфокинов.

    Оказывает антипролиферативное действие на опухолевые клетки.

    Препарат увеличивает фагоцитарную активность макрофагов, потенцирует цитотоксическое действие лимфоцитов.

    Фармакокинетика:

    Проникает в системный кровоток через слизистую оболочку респираторного тракта, в организме подвергается распаду, частично выводится в неизменном виде, главным образом, через почки. Местное применение для терапии вирусных инфекций обеспечивает высокую концентрацию интерферона в очаге воспаления. Метаболизируется печенью, период полувыведения составляет 2-6 часов.

    Показания:

    - хронический гепатит B;

    - волосатоклеточный лейкоз;

    - почечноклеточная карцинома;

    - кожная T-клеточная лимфома (грибовидный микоз и синдром Сезари);

    - вирусный гепатит B;

    - вирусный активный гепатит С;

    - хронический миелолейкоз;

    - саркома Капоши на фоне СПИД;

    - злокачественная меланома;

    - первичный (эссенциальный) и вторичный тромбоцитоз;

    - переходная форма хронического гранулоцитарного лейкоза и миелофиброза;

    - множественная миелома;

    - рак почки;

    - ретикулосаркома;

    - рассеянный склероз;

    - профилактика и лечение гриппа и острой респираторной вирусной инфекции.

    МКБ-10

    I.B15-B19.B16   Острый гепатит B

    I.B15-B19.B18.1   Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента

    I.B15-B19.B18.2   Хронический вирусный гепатит С

    I.B20-B24.B21.0   Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши

    II.C43-C44.C43   Злокачественная мелонома кожи

    II.C64-C68.C64   Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки

    II.C81-C96.C84   Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы

    II.C81-C96.C84.0   Грибовидный микоз

    II.C81-C96.C84.1   Болезнь Сезари

    II.C81-C96.C91.4   Волосатоклеточный лейкоз (Лейкемический ретикулоэндотелиоз)

    II.C81-C96.C92.1   Хронический миелоидный лейкоз

    Противопоказания:

    - декомпенсированный цирроз печени;

    - психоз;

    - повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b;

    - тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;

    - тяжелая депрессия;

    - алкогольная или наркотическая зависимость;

    - аутоиммунные заболевания;

    - острый инфаркт миокарда;

    - выраженные нарушения системы кроветворения;

    - эпилепсия и/или другие нарушения функций ЦНС;

    - хронический гепатит у больных, получающих или незадолго до этого получавших терапию иммунодепрессантами (за исключением кратковременного предварительного лечения стероидами).

    С осторожностью:

    - заболевания печени;

    - заболевания почек;

    - нарушение костномозгового кроветворения;

    - склонность к аутоиммунным заболеваниям;

    - склонность к суицидальным попыткам.

    Беременность и лактация:

    Рекомендации FDA категории С. Сведений о безопасности нет. Не применять! Применение во время беременности возможно только в случае, когда потенциальная польза для матери превышает потенциальный вред для ребенка.

    Во время применения препарата следует использовать методы контрацепции.

    Сведений о проникновении в грудное молоко нет. Не применять во время кормления грудью.

    Способ применения и дозы:

    Вводят внутривенно или подкожно. Доза устанавливается индивидуально в зависимости от диагноза и индивидуальных показателей больного.

    Подкожное введение в дозе 0,5-1 мкг/кг 1 раз в неделю в течение 6 месяцев. Дозу подбирают с учетом предполагаемой эффективности и безопасности. Если через 6 месяцев происходит элиминация РНК вируса из сыворотки, то лечение продолжают до одного года. Если во время лечения возникают нежелательные реакции, то дозу снижают в 2 раза. При сохранении нежелательных эффектов или их повторном возникновении после изменения дозы лечение прекращают. Снижать дозу также рекомендуют при уменьшении числа нейтрофилов менее 0,75×109/л или количества тромбоцитов менее 50×109/л. Терапию прекращают при снижении числа нейтрофилов менее 0,5×109/л или тромбоцитов - менее 25×109/л. При выраженном нарушении функций почек (клиренс менее 50 мл/мин) больные должны находиться под постоянным наблюдением. При необходимости недельную дозу препарата снижают. Изменение дозы с учетом возраста не требуется. Приготовление раствора: порошкообразное содержимое флакона растворяют в 0,7 мл воды для инъекций, флакон осторожно встряхивают до полного растворения порошка. Готовый раствор следует осмотреть перед введением; в случае изменения цвета использовать его не следует. Для введения используют до 0,5 мл раствора, остатки утилизируют.

    Для лечения гриппа и ОРВИ - аэрозоль для местного применения 100 000 ME, вводят 7 раз в день, через каждые 2 часа (суточная доза - до 20 000 ME) в первые два дня заболевания, затем 3 раза в день (суточная доза- до 10 000 ME) в течение пяти дней или до полного исчезновения симптомов заболевания.

    Интерферонотерапия проводится на фоне традиционной симптоматической терапии, включающей применение нестероидных противовоспалительных препаратов (парацетамол, ацетилсалициловая кислота) при повышении температуры выше 38,5 °С, антигистаминных препаратов (диазолин, супрастин, тавегил), противокашлевых средств (коделак), муколитических препаратов (микстура от кашля, бромгексин), общеукрепляющих средств (глюконат кальция, витамины).

    Побочные эффекты:

    Со стороны желудочно-кишечного тракта: уменьшение аппетита, рвота, запор, сухость во рту, слабо выраженные боли в животе, тошнота, диарея, нарушение вкусовых ощущений, уменьшение массы тела, небольшие изменения показателей функции печени.

    Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение сна, беспокойство, агрессивность, депрессия, невропатия, склонность к самоубийству, ухудшение умственной деятельности, нарушения памяти, нервозность, эйфория, парестезии, тремор, сонливость.

    Со стороны кровеносной системы: артериальная гипотензия или гипертензия, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, тромбоцитопения, тахикардия, аритмия, ишемическая болезнь сердца, лейкопения, гранулоцитопения.

    Со стороны дыхательной системы: кашель, пневмония, боли в груди, небольшая одышка, отек легкого.

    Со стороны кожных покровов: обратимая алопеция, зуд.

    Прочие: антитела к природным или рекомбинантным интерферонам, мышечная скованность, гриппоподобные симптомы.

    Передозировка:

    Нет данных.

    Взаимодействие:

    Препарат ингибирует метаболизм теофиллина.

    Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов (способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа).

    Особые указания:

    В период применения препарата необходимо контролировать психический и неврологический статус пациента.

    У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возможна аритмия. Если аритмия не уменьшается или усиливается, дозу следует уменьшить в 2 раза, либо прекратить лечение.

    При выраженном угнетении костномозгового кроветворения необходимо регулярное исследование состава периферической крови.

    Влияние на способность управления автотранспортом и другими техническими устройствами

    Препарат в виде аэрозоля не влияет на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию движущихся механизмов.

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