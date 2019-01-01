Интерферон альфа-2b (Interferonum alpha-2b)

Со стороны желудочно-кишечного тракта: уменьшение аппетита, рвота, запор, сухость во рту, слабо выраженные боли в животе, тошнота, диарея, нарушение вкусовых ощущений, уменьшение массы тела, небольшие изменения показателей функции печени.
Со стороны нервной системы: головокружение, нарушение сна, беспокойство, агрессивность, депрессия, невропатия, склонность к самоубийству, ухудшение умственной деятельности, нарушения памяти, нервозность, эйфория, парестезии, тремор, сонливость.
Со стороны кровеносной системы: артериальная гипотензия или гипертензия, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда, тромбоцитопения, тахикардия, аритмия, ишемическая болезнь сердца, лейкопения, гранулоцитопения.
Со стороны дыхательной системы: кашель, пневмония, боли в груди, небольшая одышка, отек легкого.
Со стороны кожных покровов: обратимая алопеция, зуд.
Прочие: антитела к природным или рекомбинантным интерферонам, мышечная скованность, гриппоподобные симптомы.